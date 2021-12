Bayer Leverkusen : Völler über Wirtz: „Hier noch einige Jahre gut aufgehoben“

Florian Wirtz steht in Leverkusen noch bis 2026 unter Vertrag. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archiv

Berlin Bayer Leverkusens Sport-Geschäftsführer Rudi Völler (61) geht davon aus, dass Megatalent Florian Wirtz noch eine Weile bei der Werkself bleibt.

Dass die Bundesliga hinter Rekordmeister FC Bayern München unfassbar spannend sei, könne und solle man positiv bewerten. „Aber viele sehen selbst diese Ausgeglichenheit der Liga noch negativ. Das ist eine typische deutsche Haltung, alles viel zu klein zu machen, auch bei der DFL und beim DFB. Das stört mich“, sagte Völler, der seinen Job nach der Saison an Simon Rolfes übergibt und dann Club-Botschafter bei Bayer wird.

Auch in Sachen Corona-Impfung hat Völler eine klare Meinung. Leverkusen hat mittlerweile eine hundertprozentige Impfquote, zwei, drei Fälle seien etwas zäher gewesen, sagte Völler. „Da muss man dranbleiben. Ich halte es für wichtig, den Spielern zu erklären, dass sie eine Verantwortung tragen - gegenüber ihren Mitspielern und der Gesellschaft. Diese Gespräche waren nicht immer angenehm und werden nicht allen gefallen haben, aber sie gehören zum Job dazu. Man kann die Spieler nicht ständig in den Arm nehmen. Bei solchen Dingen muss man auch schon mal die Richtung vorgeben“, so Völler.