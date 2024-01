Bundesliga Vom Ball getroffen: Linienrichter im Krankenhaus

Der Linienrichter Thorben Siewer (Drolshagen) hatte in der 14. Minute des Spiels aus kurzer Entfernung den Ball ins Gesicht bekommen. Bei einem Wolfsburger Angriff schoss der Kölner Abwehrspieler Max Finkgräfe den Ball in Seitenaus und traf Siewer bei diesem Klärungsversuch unabsichtlich. „Ich möchte dem Schiedsrichter-Assistenten alles Gute wünschen. Ich hoffe, dass er sich schnell wieder erholt“, sagte FC-Trainer Timo Schultz nach dem Spiel. „Ich habe ihn noch auf dem Weg in die Schiedsrichter-Kabine gesehen. So richtig geradeaus gucken konnte er nicht.“