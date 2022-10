Bundesliga : Vor BVB-Duell: Fischer lobt Ex-Unioner Nico Schlotterbeck

Berlin Die Entwicklung von Union Berlins Ex-Verteidiger Nico Schlotterbeck beeindruckt auch dessen ehemaligen Berliner Trainer Urs Fischer.

Der 22-Jährige hatte in der Saison 2020/21 für Union als Leihgabe vom SC Freiburg gespielt. Nach einer erfolgreichen Spielzeit in Köpenick war er ins Breisgau zurückgekehrt und hatte dort den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft. Schlotterbeck hat ausgezeichnete Chancen auf eine Nominierung für die WM in wenigen Wochen in Katar.