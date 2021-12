Bundesliga : Vor Duell in Berlin: Freiburg bangt um Schlotterbeck

Vor Duell in Berlin: Freiburg bangt um Schlotterbeck

Schlotterbeck hat sich in der Partie gegen die TSG Hoffenheim verletzt und wird vom Platz begleitet. Foto: Tom Weller/dpa

Freiburg im Breisgau Fußball-Bundesligist SC Freiburg bangt vor dem Auswärtsspiel bei Union Berlin um seinen Leistungsträger Nico Schlotterbeck.

Die Chance auf einen Einsatz des am Knöchel verletzten Verteidigers in der Partie am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) liege bei „50 zu 50“, sagte Trainer Christian Streich. „Wenn er fit ist, spielt er. Wenn er Probleme hat, spielt er nicht.“