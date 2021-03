Polnischer Superstürmer : Vor Kracher: FC Bayern bangt um verletzten Lewandowski

Warschau Auch das noch. Hansi Flick muss für das Bundesliga-Spitzenspiel gegen RB Leipzig schon seine Abwehr umbauen. Jetzt verletzt sich auch noch Stürmer Robert Lewandowski bei seiner Nationalmannschaft. Für den Weltfußballer und den FC Bayern wird es eng.

Wie der Verband am Montag weiter mitteilte, dauert die Heilung bei solchen Verletzungen für gewöhnlich „fünf bis zehn Tage“. Das Spitzenspiel von Lewandowskis FC Bayern München bei Verfolger Leipzig steigt am Samstag (18.30 Uhr/Sky), nur vier Tage später empfängt der deutsche Rekordmeister Paris Saint-Germain im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales. Es wird eng für den so selten fehlenden Angreifer, der in dieser Bundesliga-Saison nur beim 2:1 am 6. Spieltag gegen den 1. FC Köln komplett geschont wurde.