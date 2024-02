21. Spieltag Vor Kracher gegen Real: RB Leipzig verpasst Stimmungsschub

In dem munteren Schlagabtausch bewiesen die Leipziger drei Tage vor dem Achtelfinalhinspiel in der Königsklasse gegen Toni Kroos & Co. ihre Lufthoheit. Lois Openda (39. Minute) und Benjamin Sesko (52.) trafen jeweils sehenswert mit dem Kopf. Openda (81.) scheiterte dann mit einem Foulelfmeter an Torwart Finn Dahmen, der zuvor Mohamed Simakan umgestoßen hatte. Es war die große Chance zum zweiten Dreier am Stück.