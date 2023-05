Bundesliga Vor Relegation: VfB Stuttgart muss Enttäuschung verdauen

Mit dem für 11.00 Uhr am Sonntagvormittag angesetzten, nicht-öffentlichen Training soll die Vorbereitung der Mannschaft auf die Relegationsspiele am Donnerstag und am Montag in einer Woche beginnen. „Wir werden uns morgen treffen und uns spätestens dann aufrichten und ausrichten“, kündigte Hoeneß an.