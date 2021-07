FC Bayern München : Vorstandschef Kahn nach Amtsantritt: Bringe „Rüstzeug“ mit

München Oliver Kahn sieht sich ausreichend vorbereitet auf seine neue Aufgabe als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München. Nach eineinhalb Jahren Einarbeitungszeit beim Fußball-Rekordmeister fühle er sich „sehr, sehr wohl“, sagte der Ex-Profi.

Das erste Ziel ist die zehnte deutsche Meisterschaft in Serie, wie Kahn und auch Vereinspräsident Herbert Hainer betonten. Kahn deutete dabei an, dass er nicht unbedingt in den „großen Fußstapfen“ von Rummenigge und Uli Hoeneß weiterlaufen müsse. „Man kann auch mal den einen oder anderen Weg gehen“, sagte der frühere Ausnahmetorhüter.