Bundesliga : Wachsende Personalprobleme beim BVB vor Saisonstart

Dortmund Borussia Dortmund startet mit Personalproblemen in die neue Saison. Vor dem ersten Pflichtspiel am Samstag (20.45 Uhr) im DFB-Pokal beim Drittligisten Wehen Wiesbaden bereitet vor allem die Abwehr mehr und mehr Probleme.

Mit dem am Dienstag vom Fußball-Bundesligisten bekanntgemachten positiven Corona-Test bei Außenverteidiger Thomas Meunier stieg die Zahl der nicht einsatzfähigen Profis in diesem Mannschaftsteil weiter an. Der 29 Jahre alte belgische Nationalspieler, der nach seinem Sonderurlaub erst in der Vorwoche in die Vorbereitung gestartet war, befindet sich bis auf Weiteres in häuslicher Isolation.