Bundesliga Wagner über Bayern-Beben: „Niederlage für den ganzen Verein“

„Irre. Mir fehlen wirklich die Worte. Art und Weise, Zeitpunkt“, sagte der 35 Jahre alte frühere Bayern-Profi im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF über die Entscheidung. Die Münchner hatten die Trennung am Samstag kurz nach dem Gewinn des elften Meistertitels in der Fußball-Bundesliga in Serie bekannt gegeben.