18. Spieltag : „Wahnsinn, Wahnsinn“ im Borussen-Duell - BVB in der Krise

Mönchengladbach Der Rückrunden-Auftakt der Fußball-Bundesliga war spektakulär. Mit offenem Visier begegneten sich Gladbach und Dortmund zum Borussen-Duell. Am Ende gewann erstmals seit fast sechs Jahren die Borussia vom Niederrhein. Die Gäste reagieren frustriert.

Was für ein Fußballspiel! Das furiose 4:2 (2:2) von Borussia Mönchengladbach am Freitagabend gegen Borussia Dortmund zum Rückrundenauftakt der Fußball-Bundesliga löste Begeisterung aus.

Vor allem in der ersten Halbzeit boten beide Teams Spektakel und einen teils wilden Spielverlauf. Ein Tor der Gladbacher schon in der ersten Minute durch Florian Neuhaus wurde nachträglich per Video-Entscheid noch annulliert. Das erste von zwei Toren von Nico Elvedi (11. Minute) zählte indes und war noch zu wenig für die Elf vom Niederrhein angesichts der drückenden Überlegenheit in den ersten zehn Minuten.

„Das sind immer die gleichen Fehler, die wir machen. Das stinkt gewaltig“, polterte BVB-Kapitän Marco Reus, der erneut schwach spielte. Trotz des insgesamt vor allem offensiv guten Spiels der Westfalen steckt der BVB nach dem 1:1 gegen Mainz, dem 1:2 in Leverkusen und dem erneuten Rückschlag in Gladbach nun in der Krise. „Ein Punkt ist natürlich zu wenig bei den Ansprüchen, die wir haben“, schimpfte BVB-Coach Edin Terzic zur Ausbeute der abgelaufenen Englischen Woche, an deren Ende Dortmund von Gladbach in der Tabelle überflügelt wurde und aus den Champions-League-Rängen fiel.