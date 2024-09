Fußball-Bundesliga Wanner verzaubert Heidenheim - doch Schmidt bremst

Wanner ist so einer. Vier Pflichtspiel-Tore hat er für seinen neuen Club nun schon erzielt. Die Heidenheimer reiten die Erfolgswelle - in der Liga, im Pokal und sogar in der Conference League. Wanner ist mittendrin - und bleibt dennoch bescheiden. „Ich habe ein gutes Elternhaus zu Hause, ich bin da gut aufgehoben“, sagte er über die Komplimente, die ihm in Heidenheim von allen Seiten zufliegen.