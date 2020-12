Nothelfer beim Krisenclub : Warten auf den Schalke-Retter: Gross soll kommen

Gelsenkirchen Zehn Jahre nach seinem bisher letzten Bundesliga-Einsatz als Trainer soll Christian Gross den Absturz des FC Schalke 04 verhindern. Bestätigt ist das noch nicht. Doch die Zeit drängt.

Die Trainerfrage beim FC Schalke 04 blieb über Weihnachten unbeantwortet. Doch die Zeit drängt: Schon am Montag steht das Mannschaftstraining an, am kommenden Wochenende wird wieder in der Fußball-Bundesliga gespielt.