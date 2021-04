Nationalmannschaft : Warten auf Einigung mit DFB - Ablösespiel für Flick?

Frankfurt/Main DFB-Direktor Bierhoff ändert seinen Plan: Die Gespräche über eine Löw-Nachfolge sollen eher beginnen. In die Personalie Hansi Flick ist auch der FC Bayern weiter einbezogen.

Die Gespräche mit dem einstigen Assistenten von Bundestrainer Joachim Löw können schon in nächster Zeit konkret werden. Der Verband hatte ankündigt, mit Flick und auch mit dem FC Bayern in Kontakt zu treten - die Münchner sind also weiter einbezogen.