Sportpolitik : Watzke als Aufräumer auf Deutschlands Fußball-Baustellen

DFB-Präsident Bernd Neuendorf holte den krisenerprobten und erfahrenen Bundesliga-Manager als Fachmann und Entscheider an seine Seite. Und wenn der DFB-Chef, der in seiner kurzen Amtszeit noch keinen Trainer oder Manager feuern musste, vermutlich am Mittwoch Bundestrainer Hansi Flick und Nationalelf-Direktor Oliver Bierhoff zur WM-Analyse antreten lässt und mit den sportlich Verantwortlichen die Sinnhaftigkeit einer gemeinsamen Zukunft Richtung Heim-EM 2024 ausloten will, ist Watzke der vierte Mann in der Runde.

DFB und DFL vor Veränderungen

Watzke ist spätestens jetzt zum einflussreichsten Fußball-Manager hierzulande aufgestiegen. Auch wenn er selbst „in solchen Kategorien nicht denke“, wie er im Sommer der Deutschen Presse-Agentur im Interview sagte. In dieser Woche könnte sich jedoch die wahre Bedeutung offenbaren, die der Geschäftsführer von Borussia Dortmund, 1. DFB-Vizepräsident und Aufsichtsratschef der DFL in sich vereint. Räumt Watzke womöglich zeitgleich im Amateur- und Profilager auf?

Bierhoff steht für den Abwärtstrend seit 2014

Bierhoff und Flick schließen Rücktritt aus

Was planen Neuendorf und Watzke? Wie handeln sie? Sie könnten Bierhoff auf eine Konzentration auf die DFB-Akademie beschränken. Der erst im Sommer eingeweihte DFB-Campus, 150 Millionen Euro teuer, war Bierhoffs Idee. Er soll ein Innovationstreiber sein, eine zentrale Denkfabrik des deutschen Fußballs. Flick könnte derweil ein sportlicher Leiter zur Seite gestellt werden, eine Art Manager, wie es Bierhoff in seinen DFB-Anfangsjahren war. Ein Weltmeister mit öffentlicher Strahlkraft zum Beispiel - einer wie Sami Khedira?

Vielleicht wird auch Watzke dauerhaft enger an die Nationalelf angebunden. So etwas gab es schon in früheren Krisenzeiten. Karl-Heinz Rummenigge wurde nach dem EM-Debakel 2000 DFB-Teamchef Rudi Völler als Task-Force-Chef an die Seite gestellt. Und im Frühjahr 2006, als nach einem 1:4 gegen Italien alle um den Erfolg bei der Heim-WM fürchteten, wurde die „Task Force“ neu belebt, mit Bayern-Manager Uli Hoeneß als Sprecher der Vereine. Hoeneß hatte in Florenz - wie Watzke jetzt in Katar - das Länderspiel als Tribünengast verfolgt.