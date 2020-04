DFL-Vollversammlung : Watzke lobt Geschlossenheit der Clubs in der Corona-Krise

Dortmund Nach Einschätzung von Hans-Joachim Watzke rückt der deutsche Profi-Fußball in der Corona-Krise näher zusammen.

Ähnlich zufrieden äußerte sich Schalkes Marketingvorstand Alexander Jobst: „Wir haben bei aller Rivalität der Clubs die Gewissheit, in dieser Krise an einem Strang zu ziehen. Dieses Signal der Geschlossenheit und vollem Vertrauen in die Geschäftsführung um Christian Seifert ist mit Blick auf politische Überlegungen und Entscheidungen in den kommenden Wochen sehr wichtig. Alleingänge einzelner Clubs bringen in dieser Situation gar nichts.“