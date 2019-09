Nach Niederlage in Berlin : Watzke setzt BVB-Profis unter Druck

Nach Niederlage in Berlin

Hans-Joachim Watzke nimmt die BVB-Profis in die Pflicht. Foto: Guido Kirchner.

Dortmund Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat die Profis von Borussia Dortmund nach der 1:3-Pleite bei Aufsteiger 1. FC Union Berlin in die Pflicht genommen.

„Nach Niederlagen geht es mir ja immer schlecht. Nach dieser aber besonders“, sagte Watzke den „Ruhr Nachrichten“. Für das nächste Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am 14. September „erwarte ich eine entsprechende Reaktion“, fügte der Club-Chef an: „Die Mannschaft weiß, dass sie etwas gutzumachen hat.“

Vize-Meister Dortmund hatte vor der Saison forsch das Ziel Meisterschaft ausgegeben und war auch mit vier Pflichtspiel-Siegen in die Saison gestartet. Nachdem sich die Dortmunder schon am 2. Spieltag beim Aufsteiger 1. FC Köln (3:1) lange schwer taten, kassierten sie am Wochenende überraschend, aber verdient die erste Niederlage.