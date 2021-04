BVB : Watzke über Haaland-Gerüchte: „Ich bin es langsam leid“

Dortmund Club-Chef Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund ist genervt von den ständigen Transfer-Gerüchten um seine Stars.

„Ich bin es langsam leid“, sagte Watzke in einem BBC-Interview. „Im vergangenen Sommer sagte jeder in England, jeder in Europa, jeder Journalist: "Jadon Sancho wird für Manchester United oder wo auch immer spielen." Aber er spielt immer noch für Borussia Dortmund. Jetzt schreibt jeder: "Erling Haaland wird nächste Saison für Real Madrid spielen oder für Barcelona oder für diesen und jenen Verein“, sagte Watzke. „Nach dem 1. September werden wir sehen, wo er spielt. Ich glaube, ich weiß, wo er spielen wird. Aber das ist alles, was ich dazu sage.“