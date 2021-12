Borussia Dortmund : Wechsel im Sommer? Zorc plant zeitnah Gespräch mit Haaland

Berlin Sportdirektor Michael Zorc will mit Erling Haaland zeitnah über einen möglichen Verbleib des Torjägers bei Borussia Dortmund über den Sommer hinaus sprechen.

„Wir werden sicherlich in den nächsten Wochen mit ihm Gespräche führen, um auch mehr Planungssicherheit zu haben“, sagte Zorc im TV-Sender Sky vor der Partie in der Fußball-Bundesliga bei Hertha BSC. „Wir wünschen es uns natürlich, dass er auch über den Sommer in Dortmund bleibt. Wir müssen ihn nicht abgeben, auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht“, ergänzte Zorc mit Blick auf seinen Top-Stürmer.