Bundesliga Wechsel nach Stuttgart? Woltemade wird Werder verlassen

Der in Bremen geborene Angreifer wechselte bereits 2010 in die Jugendabteilung von Werder. In der vergangenen Saison spielte er auf Leihbasis und mit großem Erfolg für die SV Elversberg. „Die schönen Momente im Werder-Trikot, der Verein, die Stadt und vor allem ihr werdet mir als Bremer Jung' immer positiv in Erinnerung bleiben“, schrieb Woltemade an die Fans.