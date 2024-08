Fußball Wechsel von BVB-Jungstar Brunner nach Monaco perfekt

Der Wechsel von Talent Paris Brunner aus Dortmund zur AS Monaco in die französische Liga ist perfekt. „Wir hätten Paris gerne langfristig an Borussia Dortmund gebunden, leider wollte er den von uns aufgezeigten Weg nicht mitgehen“, wurde BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl in einer Mitteilung des Fußball-Bundesligisten zitiert.