Bundesliga Weckruf von Unions Trainer Bjelica: „Geht um die Existenz“

Union Berlins Trainer Nenad Bjelica war stinksauer. Nach der Niederlage zum Auftakt des 29. Spieltags in der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg (0:2) schrillten beim Kroaten die Alarmglocken. „Wir sind dick im Abstiegskampf, wer das nicht versteht, hat nichts verloren bei Union“, verkündet Bjelica am Freitagabend. „Es geht um alles, es geht um die Existenz. Das muss in die Köpfe, dass wir im Abstiegskampf sind.“