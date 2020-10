4. Bundesliga-Spieltag : Wegen Corona: Hoffenheim ohne Kramaric gegen Dortmund

Sinsheim Die TSG 1899 Hoffenheim tritt coronabedingt ohne Torjäger Andrej Kramaric, Pavel Kaderabak und Kasim Adams gegen Borussia Dortmund an.

„Ich hatte mit allen drei Jungs heute noch Kontakt, allen geht es gut. Sie sind zuhause, halten sich an die Quarantäneverordnungen“, sagte Alexander Rosen, Direktor Profifußball, vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr) bei Sky.

Top-Stürmer Kramaric und der Ghanaer Adams wurden nach Vereinsangaben selbst positiv auf das Coronavirus getestet und müssen jeweils zehn Tage in Quarantäne. Kaderabek ist wegen eines Falls im familiären Umfeld ebenfalls nicht dabei und muss zwei Wochen in Quarantäne. Das Trio fehlt damit auch im ersten Europa-League-Spiel gegen Roter Stern Belgrad am Donnerstag.

„Wir sind so organisiert, dass wir sie mit allem, was nötig ist, unterstützen. Das Wichtigste: Allen dreien geht es gut“, sagte Rosen. Der badische Fußball-Bundesligist hatte am Freitag bekanntgegeben, dass zwei Profis positiv auf das Coronavirus getestet worden seien und sich ein weiterer wegen eines Falls im familiären Umfeld ebenfalls in häuslicher Quarantäne befinde.