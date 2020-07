Wegen Corona: Keine öffentlichen BVB-Trainings in Bad Ragaz

Ein BVB-Training vor Zuschauern wird es in diesem Jahr in Bad Ragaz nicht geben. Foto: David Inderlied/dpa

Dortmund/Bad Ragaz Wegen der Corona-Pandemie wird Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund in diesem Sommer in Bad Ragaz/Schweiz keine für Fans öffentlichen Trainingseinheiten absolvieren.

Dies geschehe auch zum Schutz anderer Trainingsbesucher, teilte der BVB mit. „Um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten, werden die BVB-Profis an der Sportanlage und am Mannschaftshotel außerdem auf Selfies mit ihren Fans verzichten und auch keine Autogramme geben“, teilte der Verein mit.