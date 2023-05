Spielerberater Wegen FIFA-Regeln: Gericht urteilt für Spielervermittler

Die FIFA will das Urteil nun „sorgfältig“ prüfen und behält sich das Recht vor, „zu gegebener Zeit Berufung bei einem höheren Gericht einzulegen“, teilte die FIFA auf Anfrage mit. Das Dortmunder Urteil stehe im Widerspruch zu früheren Gerichtsentscheidungen in anderen europäischen Ländern und auch in Deutschland. Das neue Reglement (FFAR) wird derzeit zudem vom Internationalen Sportgerichtshof Cas in Lausanne geprüft. Ein Urteil wird bis Ende Juli erwartet, auch im Hinblick auf die Vereinbarkeit des FFAR mit dem materiellen EU-Recht. Das neue Reglement trage dazu bei, „systemische Mängel im Spielertransfersystem zu beheben, die von allen Beteiligten im Fußball allgemein anerkannt und auch von den politischen Instanzen in Europa begrüßt wurden“, hieß es weiter vom Weltverband.