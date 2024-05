VfB Stuttgart Wehrle deutet Entscheidung bei Suche nach Sportvorstand an

Für mehr sportliche Kompetenz im Aufsichtsrat könnte der ehemalige Meistertrainer Armin Veh sorgen. Er bestätigte seine Bereitschaft, dem Club zu helfen. „Das ist etwas, was die Gremien besprechen müssen. Aber sie sind auf mich zugekommen vor längerer Zeit“, sagte Veh. „Ich war jetzt mal in Stuttgart und habe dem Aufsichtsrat gesagt, wie ich mir das auch vorstellen könnte. Jetzt liegt es an ihnen, wieder ein Gespräch zu führen. Aber das ist der einzige Verein, wo ich das machen würde.“