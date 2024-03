Bundesliga Wehrle: Hoeneß-Verbleib beim VfB ein „wichtiges Zeichen“

Torjäger Serhou Guirassy, der diese Saison schon 23 Pflichtspiel-Treffer erzielt hat, gehört zu den begehrtesten Spielern des Tabellendritten. Sollten die Stuttgarter in den Europapokal einziehen, sei er „zuversichtlich, dass er noch mal Lust hat, eine Saison mit uns zu spielen“, sagte Wehrle über den Guineer. Guirassy wisse „genau, was er an uns hat“, so Wehrle. Der 27-Jährige sei „der Unterschiedsspieler“, die Fans würden ihn „lieben“. Guirassy besitzt noch einen Vertrag bis 2026, könnte dank einer Ausstiegsklausel aber vorzeitig wechseln.