Fußball-Bundesliga Wehrle sieht beim VfB Stuttgart „keinen Ausverkauf“

Zum ersten Mal seit der Saison 2009/10 treten die Schwaben wieder in der Königsklasse an. Das helfe dem Club auf dem Weg, sich finanziell noch stärker aufzustellen. Wehrle sagte: „Das bringt erhebliche Zusatzeinnahmen - all diese Einnahmen ermöglichen uns wettbewerbsfähige Rekordinvestitionen in den Kader.“