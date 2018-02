später lesen Bayers Brasilianer Wendell nach Fußprellung auf dem Weg der Besserung Teilen

Bayer Leverkusens brasilianischer Verteidiger Wendell ist nach seiner im Spiel beim Hamburger SV erlittenen Prellung am rechten Fuß auf dem Weg der Besserung. Das teilte der Bundesligist mit. Damit wird ein Einsatz des 24-Jährigen am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den FC Schalke 04 immer wahrscheinlicher. Bayer-Angreifer Leon Bailey trainierte am Mittwoch individuell. Verteidiger Jonathan Tah kuriert noch immer einen Infekt aus.