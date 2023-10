Bundesliga Wer wird neuer Augsburg-Trainer?

Daunerinnen personell besser aufgestellt als im Auftaktspiel (weibliche A) - Hunsrücker Jungs wollen besser sein als im Quali Spiel - Fehler reduzieren und konsequenter abschließen werden die Dauner Jungs (männliche B) - Niesen-Team muss Potential abrufen - Koch Team will Aufwärtstrend bestätigen (männliche C)

