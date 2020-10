Bundesliga : Werder-Boss Bode: „Sparen uns nicht in die Zweite Liga“

Bremen Werder Bremens Aufsichtsratsboss Marco Bode hat sich gegen die Kritik am Transferverhalten des Fußball-Bundesligisten gewehrt.

Die Bremer hatten am letzten Tag der Transferperiode am Montag den Niederländer Davy Klaassen für elf Millionen Euro plus Extrazahlungen an Ajax Amsterdam verkauft, zugleich aber keinen Ersatz für den Mittelfeldspieler geholt. Auch, weil ein Transfer von Milot Rashica zu Bayer Leverkusen in letzter Sekunde geplatzt war.