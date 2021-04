Bundesliga : Werder-Boss Filbry offen für Investoren

Bremen Werder Bremens Finanz-Geschäftsführer Klaus Filbry hat sich angesichts der schwierigen finanziellen Situation wegen der Auswirkungen der Corona-Krise offen für Investoren gezeigt.

Konkret ist in dieser Hinsicht allerdings noch nichts, sagte Filbrys Kollege in der Geschäftsführung, Frank Baumann, am Freitag. „Da ist kurzfristig nichts, was da ansteht“, sagte Baumann.