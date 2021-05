Bundesliga-Absteiger : Werder-Boss: Gehen Aufgaben in „aktueller Konstellation“ an

Werder-Boss: Gehen Aufgaben in „aktueller Konstellation“ an

Bremen Trotz des ersten Abstiegs in die 2. Fußball-Bundesliga seit 41 Jahren wollen die Verantwortlichen bei Werder Bremen weitermachen.

„Es ist der klare Wunsch des Aufsichtsrates, dass wir die Aufgaben in den kommenden Wochen in der aktuellen Konstellation angehen“, sagte Geschäftsführer Klaus Filbry in der Sendung „Sportclub“ im NDR-Fernsehen.