Bundesliga : Werder Bremen darf Heimspiel vor 8500 Zuschauern austragen

Bis zu 8500 Zuschauer sind Werder Bremen beim Heimspiel in der Bundesliga erlaubt. Foto: Sina Schuldt/dpa

Bremen Fußball-Bundesligist Werder Bremen darf sein erstes Saison-Heimspiel am 18. September gegen Hertha BSC vor 8500 Zuschauern austragen.

Der Bremer Senat erlaubte dem Club die Kapazität des Wohninvest Weserstadions zu 20 Prozent zu nutzen, teilte Werder im Anschluss an diese Entscheidung mit. Zwar erwartet der Senat, dass in den nächsten Tagen eine bundesweit einheitliche Regelung zur Rückkehr der Fans in die Stadien festgelegt wird. Mit ihrer Entscheidung wolle die Bremer Politik dem Club aber ermöglichen, sich schon einmal mit einem Vorlauf von mehreren Tagen auf ein erstes Spiel vor Zuschauern vorbereiten zu können.