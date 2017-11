später lesen Nach Verletzungen Werder Bremen mit Junuzovic und Delaney gegen VfB Stuttgart FOTO: Carmen Jaspersen FOTO: Carmen Jaspersen Teilen

Fußball-Bundesligist Werder Bremen kann im Spiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr) neben Zlatko Junuzovic auch wieder auf Thomas Delaney bauen. Der dänische Mittelfeldspieler fehlte in den vergangenen Tagen wegen Probleme am Zeh. dpa