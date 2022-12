Wintertrainingslager : Werder Bremen verärgert über Testspielabsage durch St. Pauli

«Das ist für uns natürlich sehr ärgerlich», sagt Clemens Fritz über die Testspielabsage des FC St. Pauli. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Hamburg/Bremen Der FC St. Pauli hat den Fahrplan für sein Wintertrainingslager in Benidorm abgeändert und damit den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen verärgert.

Zwar reisen die beiden Nordrivalen am Montag wie vorgesehen gemeinsam mit dem Flieger nach Spanien, das für den 4. Januar geplante Testspiel zwischen beiden Teams sagte der Kiezclub aber ab, weil es dem neuen Coach Fabian Hürzeler nicht in den Vorbereitungsplan passt. Der Test war noch zu Zeiten des am 6. Dezember freigestellten Timo Schultz vereinbart worden.

„Das ist für uns natürlich sehr ärgerlich. St. Pauli hat uns zwar bereits einige Zeit vor Weihnachten darüber informiert, aber da schon etliche Ligen den Spielbetrieb wieder aufgenommen haben oder kurz davor stehen und daher weniger Mannschaften zur Vorbereitung vor Ort sind, war es uns bislang nicht möglich, einen Ersatz zu finden“, sagte Clemens Fritz, Leiter Scouting und Profifußball bei Werder. Die Bremer hoffen zwar weiter, kurzfristig noch einen Gegner zu finden. Sonst steht am 8. Januar (15.30 Uhr) in Murcia gegen den schweizerischen Erstligisten FC St. Gallen der einzige Werder-Test in Spanien an.

Hürzeler hatte die Absage bei der Vorstellung als neuer Kiezclub-Chefcoach so erklärt: „Ich möchte während des Trainingslagers mit der Mannschaft mehr Zeit auf dem Platz haben und inhaltlich arbeiten.“ Statt am Anfang gegen Werder geht es für St. Pauli nun gegen Ende des Trainingscamps am 7. Januar (14.00 Uhr) in einem Testmatch über 3 x 45 Minuten gegen den Schweizer Erstligisten FC Lugano. Der Tabellenvierte der Super League arbeitet ebenfalls in Benidorm am Feinschliff für die Rest-Saison.

(dpa)