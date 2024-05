Bundesliga Werder Bremen verlängert Vertrag mit Mitchell Weiser

Weiser, der im Sommer 2021 aus Leverkusen gekommen war, steht am Samstag gegen Bochum vor seinem 200. Bundesligaspiel. „Meine Familie und ich fühlen uns in Bremen und im Verein sehr wohl. Ich nehme auch wahr, dass sich hier im Club einiges in die richtige Richtung entwickelt und habe mich deshalb auch entschieden, den eingeschlagenen Weg weiter mitzugehen“, sagte Weiser.