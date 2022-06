Bundesliga : Werder Bremen zieht Spendenzusage an Sponsor-Stiftung zurück

Werder Bremen zieht Spendenzusage an Sponsor-Stiftung zurück

Bremen Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat seine Zusage für eine Spende an die Stiftung eines Club-Sponsors gestrichen.

In sozialen Netzwerken waren die Bremer am Dienstag auf angebliche Äußerungen führender Mitglieder einer Freikirche aufmerksam gemacht worden, die den Werten des Clubs widersprechen würden. Der Verein kündigte zudem an, den weiteren Austausch mit der Stiftung des Club-Sponsors zu suchen, um sich ein noch differenzierteres Bild machen zu können.