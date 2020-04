Corona-Krise : Werder: Geisterspiele in Bremen - Alternativen aber denkbar

Bremen Werder Bremen hofft im Falle einer Saisonfortsetzung auf Heimspiele im Weserstadion, hält aber auch einen Umzug nicht für vollkommen ausgeschlossen.

„Wir sind im Dialog mit dem Innensenator und hoffen sehr stark auf die Solidarität all unserer Fans“, sagte Werder-Geschäftsführer Klaus Filbry in einer Presserunde mit Bremer Medien. „Dann würde einem Heimspiel in Bremen nichts im Wege stehen. Wenn es so sein sollte, dass wir nicht in Bremen spielen können, müsste man nach Alternativspielorten Ausschau halten. Davon gehen wir aber nicht aus.“