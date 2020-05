Bremer Abstiegskampf : Werder-Idol Bratseth für Trennung von Coach Kohfeldt

Bremen Der frühere norwegische Fußball-Star Rune Bratseth hat seine Forderung nach einer Ablösung von Florian Kohfeldt (37) als Trainer des abstiegsgefährdeten Bundesligisten Werder Bremen erneuert.

„Ich will mich nicht in die Vereinspolitik einmischen“, sagte das 59 Jahre alte Club-Idol dem „Kicker“. Aber er glaube nicht, „dass in dieser Konstellation noch eine Wende möglich sein wird“.