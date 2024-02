23. Spieltag Werder im doppelten Videobeweis-Glück gegen Darmstadt

Werder begann mit dem Selbstvertrauen aus der Positivserie, die sie aus der Abstiegszone bis in die Nähe der Europapokal-Plätze gebracht hatte. Von Beginn an waren die Bremer überlegen gegen die zunächst verunsichert wirkenden Darmstädter. Zudem mussten die Hessen an der Seitenlinie ohne ihren gelbgesperrten Trainer Torsten Lieberknecht auskommen. Ihn vertrat sein Assistent Ovid Hajou.