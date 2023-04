Bundesliga Werder muss in Mainz auf Innenverteidiger Pieper verzichten

Pieper hatte den einzigen Bremer Treffer beim 1:2 gegen die TSG Hoffenheim am vergangenen Wochenende erzielt. Die Niederlage besiegelte Bremens Serie von vier Partien ohne Sieg. Werner ordnete sie nüchtern ein. Bis auf die „schlechten Spiele“ in Köln (1:7) und Frankfurt (0:2) sei Werder danach auf Augenhöhe oder von den Spielanteilen her besser gewesen. „Wir haben es nicht geschafft, die Spiele für uns zu entscheiden. Das ist etwas, womit man umgehen muss, wo man dann auch Kraft braucht, um sich als Gruppe aufzurichten.“