Nach Schlag auf die Hüfte : Werder-Profi Vogt fraglich für Spiel gegen Mönchengladbach

Freiburg/Bremen Werder Bremen muss im nächsten Heimspiel am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach möglicherweise auf Kevin Vogt verzichten.

Der 28-Jährige war beim 1:0-Sieg in Freiburg verletzungsbedingt schon in der 35. Minute ausgewechselt worden. „Er hat einen Schlag auf die Hüfte gekriegt“, sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt. „Es kann was an den Nerven sein.“ Vogt habe sich nicht mehr richtig bewegen können.