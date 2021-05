32. Spieltag : Werder punktet, verpasst aber großen Schritt

Bremen Endlich mal wieder ein Punkt! Doch die Freude über das Ende der langen Talfahrt hält sich bei Werder Bremen in Grenzen. Das Zittern geht weiter - und nun kommt es zu einem ganz brisanten Kellerduell.

Immerhin stoppte Werder mit dem Remis die dramatische sportliche Talfahrt von sieben Liga-Niederlagen am Stück und spielte erstmals seit fast zwei Monaten in der Liga wieder zu Null.

„Es war ein verdienter Punkt. Es war nicht das, was wir wollten, aber es ist trotzdem extrem wichtig, dass wir gegen eine Spitzenmannschaft einen Punkt geholt haben“, sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt. Werder verkürzte durch das verdiente Unentschieden den Rückstand auf den FC Augsburg auf zwei Punkte. Am nächsten Samstag kommt es in Augsburg zum brisanten und vielleicht vorentscheidenden Kellerduell. „Jeder weiß um die Bedeutung dieser Partie“, sagte Kohfeldt, der dann auf Eren Dinkci verzichten muss. Der junge Angreifer sah in der Nachspielzeit die Rote Karte.