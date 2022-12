Bundesliga : Werder startet in die Vorbereitung - Füllkrug noch im Urlaub

Werder startet in die Vorbereitung - Füllkrug noch im Urlaub

Werders Trainer Ole Werner hatte zum Start in die Vorbereitung bis auf die beiden WM-Teilnehmer den kompletten Kader zur Verfügung. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Bremen Noch ohne seine beiden WM-Teilnehmer Niclas Füllkrug und Milos Veljkovic ist Werder Bremen in die Vorbereitung auf den zweiten Saisonteil gestartet.

Die beiden in Katar mit Deutschland und Serbien in der Vorrunde ausgeschiedenen Profis befinden sich noch im Urlaub und werden erst im neuen Jahr wieder ins Training einsteigen. Am 2. Januar 2023 sollen Füllkrug und Veljkovic dann mit Werder ins Trainingslager ins spanische Murcia reisen.