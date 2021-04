Nach Pleite bei Union : Werder taumelt weiter - Kohfeldt-Zukunft offen

Berlin/Bremen Mutlose Bremer liefern schon wieder keine Argumente für eine Trendwende im Abstiegskampf. Nach dem 1:3 bei Union Berlin stellt sich Trainer Kohfeldt vor sein Team. Doch darf er selbst weitermachen?

Doch ob Kohfeldt das so dramatisch abgestürzte Werder-Team in der kommenden Woche auch auf das DFB-Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig am Freitag vorbereiten darf, blieb zunächst unklar. Nach dem 1:3 bei Union Berlin am Samstag, der siebten Niederlage in Serie, wollten nach Informationen des Multimedia-Portals „deichstube.de“ der Aufsichtsrat um Marco Bode und die Geschäftsführung um Frank Baumann die Situation beraten.