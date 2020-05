Coronavirus-Krise : Werder-Torwart über Geisterspiele: „Wie Fahren ohne Motor“

Bremen Werder Bremens Stammtorwart Jiri Pavlenka betrachtet den Neustart der Fußball-Bundesliga für die stark abstiegsbedrohten Norddeutschen auch als Möglichkeit.

„Es fühlt sich ein bisschen an wie eine zweite Chance“, sagte der 28-Jährige in einem Interview auf der Vereinswebsite. „Jedes Spiel zählt, jedes Spiel ist ein kleines Endspiel für uns.“ Die Bremer empfangen am Montagabend (20.30 Uhr) Bayer 04 Leverkusen.