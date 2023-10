Bundesliga Werder-Trainer kritisiert Team: Viel zu wenig für Bundesliga

Die in der Fremde in dieser Saison weiter erfolglosen Bremer waren in der Partie erst in den letzten 20 Minuten aufgewacht - zu diesem Zeitpunkt lagen sie schon mit 0:4 hinten. „Wir sind alle sehr verärgert und enttäuscht“, kritisierte auch Bremens Profichef Clemens Fritz den schwachen Auftritt der Grün-Weißen: „Die Leistung in den ersten 70 Minuten ist nicht der Anspruch, den wir haben. Fehlende Intensität, fehlende Handlungsschnelligkeit, fehlende Zweikampfschärfe - so kannst du kein Spiel gewinnen.“ Fritz kündigte an: „Das müssen wir aufarbeiten.“