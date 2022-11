Bundesliga : Werder-Trainer Werner positiv auf Corona getestet

Bremen Trainer Ole Werner von Werder Bremen ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der Fußball-Bundesligist am Dienstag bekannt.

Der 34-Jährige habe „leichte Symptome und befindet sich bereits in häuslicher Quarantäne“, heißt es in der Mitteilung des Clubs. Werner wird den Bremern deshalb auch am Dienstagabend bei einem Freundschaftsspiel gegen den Oberligisten Heeslinger SC fehlen.