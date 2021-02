Sieg gegen Frankfurt : Werder vermeidet „existenziellen Druck“

Bremen Trainer Florian Kohfeldt von Werder Bremen hat mit großer Erleichterung auf den 2:1-Sieg seiner Mannschaft gegen den Champions-League-Kandidaten Eintracht Frankfurt reagiert.

„Wir haben uns in die Lage versetzt, dass das keine existenziellen Spiele für uns werden, sondern positive Spiele für uns werden können“, sagte Kohfeldt. „Wir haben geschafft, was ich immer wieder gesagt habe: Ich möchte, dass diese junge Mannschaft nicht zu früh in dieser Saison diesen existenziellen Druck bekommt. Damit es eine gewisse Sicherheit und Entwicklung gibt.“ Das habe man sich mit dem Sieg gegen Frankfurt „erarbeitet. Und das können wir uns mit den nächsten beiden Spielen wieder kaputt machen. Diese beiden Spiele sind megawichtig für uns. Da baue ich auch keinen zusätzlichen Druck auf.“